Токийский университет сфотографировал комету Цзыцзиньшань — ATLAS

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Токио, 2 октября (Jiji Press). Проект обсерватории Атакама Токийского университета, в рамках которого на вершине горы Чахнантор в Чили строится 6,5-метровый телескоп, запечатлел комету Цзыцзиньшань — ATLAS и представил её изображения.

Комета, приближающаяся к Земле, была обнаружена исследователями китайской обсерватории Цзыцзиньшань в январе прошлого года.

Комету можно будет увидеть только в этот раз, поскольку она не приближается периодически, в отличие от кометы Галлея.

В Японии комету, как ожидается, можно будет увидеть в нижней части восточного неба на рассвете до начала этого месяца, а также в юго-западном небе сразу после захода Солнца в конце месяца.

«Я был настолько впечатлён, что задрожал, когда слабый луч света кометы показался на восточном небе», – сказал Такахаси Хидэнори, доцент национального университета, входящий в группу фотографов проекта.

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