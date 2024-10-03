Лидеры G-7 подтвердили тесное сотрудничество в ответ на рост напряжённости на Ближнем Востоке

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Токио, 2 октября (Jiji Press). Лидеры стран «Большой семёрки» крупнейших демократий подтвердили, что будут тесно сотрудничать в своих ответных мерах на обострение напряжённости на Ближнем Востоке.

Новый премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил своим коллегам по G7 в ходе телефонной конференции, что все вовлечённые стороны должны проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну.

Исиба также заявил, что важно приложить усилия для деэскалации напряжённости. Япония приложит все дипломатические усилия и протянет руку Ирану, сказал он.

Исиба, вступивший в должность 1 октября, призвал к тесному сотрудничеству стран «Большой семёрки» по этому вопросу, заявив, что безопасность Ближнего Востока, Европы и Индо-Тихоокеанского региона тесно связана друг с другом.

Премьер-министр Японии заявил, что он серьёзно обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке, включая нападение Ирана на Израиль, и что такая эскалация совершенно неприемлема.

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