В Париже прошла церемония награждения победителей конкурса японских алкогольных напитков

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Париж, 2 октября (Jiji Press). В Париже состоялась церемония награждения победителей конкурса Kura Master по сакэ и другим японским алкогольным напиткам для Франции за 2024 финансовый год.

Главный приз Prix du President в категории сакэ был присужден «Сираюки дайгиндзё итами морохаку», произведенному компанией «Кониси» из города Итами, префектура Хёго. В категории дистиллированных спиртных напитков сётю и авамори такую же высшую награду получил «Арарока мацуфудзи» из Мацуфудзи в городе Кин, префектура Окинава.

Всего на конкурс было представлено 1223 наименования сакэ и 197 наименований сётю и авамори. Их оценивали около 120 членов жюри из ресторанной индустрии Франции.

Член жюри по сакэ похвалил «Сираюки дайгиндзё итами морохаку», сказав, что у него сложный вкус со множеством элементов, прекрасно гармонирующих друг с другом. Президент «Кониси» Кониси Синъуэмон выразил радость, сказав: «(Победа в номинации) является результатом нашего производства сакэ (с момента основания компании)».

Член жюри сказал, что его потрясло качество «Арарока мацуфудзи». Сакияма Кадзуаки, руководитель «Мацуфудзи», выразил благодарность и приписал победу в премии преданности сотрудников своему делу.

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