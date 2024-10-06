«Флаг цунами» - новый эффективный способ эвакуации, сообщает Метеорологическое агентство Японии

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Токио, 4 октября (Jiji Press) — Метеорологическое агентство Японии активно продвигает использование «флага цунами» для оповещения отдыхающих на пляжах об угрозе стихийного бедствия. В августе, когда в городе Нитинан префектуры Миядзаки произошло землетрясение силой 6 баллов, применение флага способствовало успешной эвакуации людей. Однако проблема заключается в том, что сам флаг пока мало известен, и его популяризация остается актуальной задачей.

«Флаг цунами» - это визуальный сигнал для людей на пляжах и вблизи побережья, предупреждающий о цунами и других чрезвычайных ситуациях. Он был введен в июне 2020 года и представляет собой красно-белый клетчатый узор, аналогичный международным сигнальным флагам, означающим «приближается опасность». Строгих требований к размеру флага нет, но рекомендуется, чтобы его стороны были не менее 100 сантиметров. По данным на конец июня 2024 года, около 70% прибрежных муниципалитетов внедрили этот флаг, и Метеорологическое агентство планирует довести этот показатель до 80% к марту 2026 года.

8 августа, когда произошло землетрясение у побережья Хюга-Нада с максимальной силой толчков в 5 баллов в городе Миядзаки, пляжный центр Аосима немедленно передал информацию о предупреждении цунами спасателям по радиосвязи. Спасатели подняли флаг цунами и через громкоговоритель призвали отдыхающих к эвакуации. В результате все люди смогли оперативно покинуть пляж и укрыться на возвышенности.

На пляжах звук часто заглушается шумом волн и ветра, поэтому визуальные сигналы, такие как флаг цунами, приобретают особое значение. Представитель агентства подчеркнул: «Среди отдыхающих могут быть люди с нарушениями слуха. Важно, чтобы они знали, как действовать, увидев флаг цунами».

Изначально планировалось провести кампанию по информированию о флаге в 2020 году в рамках открытия пляжного сезона, но распространение COVID-19 привело к закрытию многих пляжей. Хотя агентство распространяло листовки и продвигало информацию через социальные сети, в январе 2021 года примерно 80% опрошенных заявили, что не знают о флаге цунами.

В связи с этим на пляжах начали проводить учения по эвакуации при цунами совместно с Японской ассоциацией спасателей на воде. Также усилились информационные кампании с использованием электронных табло на автодорогах. Представитель агентства отметил: «Повышение осведомленности о флаге цунами крайне важно. Мы надеемся, что люди как можно скорее запомнят этот сигнал и будут знать, как на него реагировать».







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