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Токио, 3 октября (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру 4 октября выступит с первым политическим заявлением перед обеими палатами парламента после своего назначения. Он объявит о планах по скорейшему принятию экономических мер в ответ на рост цен. В частности, премьер намерен заявить о выплатах для домохозяйств с низким доходом и улучшении условий для повышения заработной платы на малых и средних предприятиях. Также планируется поставить цель по повышению минимальной заработной платы в среднем по стране до 1500 йен в 2020-х годах.

Что касается субсидий для возрождения регионов, премьер предложит удвоить их в рамках первоначального бюджета. Исиба выступит с инициативой «Возрождение регионов 2.0» и анонсирует созданйенового ведомства — «Главного управления по возрождению экономики и условий жизни регионов», тем самым подчеркнув своё внимание к региональной политике.

В вопросах экономической безопасности Исиба подчеркнёт важность возвращения цепочек поставок, включая производство полупроводников, в Японию, а также развития дополнительных производственных мощностей внутри страны.

Он также сделает акцент на восстановлении и реконструкции после природных катастроф, таких как землетрясенйена полуострове Ното и сильные дожди. Исиба вновь озвучит свою идею создания Министерства по вопросам стихийных бедствий, начав с ускорения процесса обсуждения создания Управления по чрезвычайным ситуациям как внешнего органа при Канцелярии премьер-министра.

Премьер-министр также подчеркнёт необходимость улучшения условий службы, оплаты труда и жизни для сотрудников Сил самообороны в рамках укрепления обороноспособности страны.

Он пообещает защиту пяти ключевых сфер: «правила», «Япония», «народ», «регионы» и «возможности для молодёжи и женщин». Исиба выразит решимость проводить политику, которая получит «понимание и поддержку народа».







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