Двое граждан Японии эвакуированы из Ливана на зафрахтованном правительством судне

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Токио, 3 октября (Jiji Press). Двое граждан Японии эвакуировались из Ливана и прибыли на Кипр на судне, зафрахтованном японским правительством, сообщило правительство.

Правительство Японии оказало помощь в эвакуации после эскалации боевых действий между Израилем и организацией «Хезболла».

По данным Министерства иностранных дел Японии, в Ливане находятся около 50 граждан Японии.

Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси 3 октября обратился по телефону к своему иорданскому коллеге Айману Сафади с просьбой обеспечить безопасность японских граждан в Иордании.

Сафади ответил, что Иордания без колебаний обеспечит безопасность японских граждан.

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