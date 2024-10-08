ИНТЕРВЬЮ: Министр внутренних дел обещает возрождать регионы

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Токио, 7 октября (Jiji Press). Новый министр внутренних дел Японии Мураками Сэйитиро подчеркнул своё стремление улучшить меры по восстановлению регионов в условиях продолжающейся концентрации населения и промышленности в Токио.

«Я хотел бы работать над усилением и укреплением мер, которые позволят регионам развиваться в соответствии со своими особенностями», – сказал Мураками в недавнем интервью.

Он представил планы по укреплению связей с общественностью и другой поддержки местных органов власти, чтобы число волонтёров регионального сотрудничества в области развития увеличилось с 7200 до 10 000. Также было предложено ускорить усилия по созданию привлекательных сообществ, которые используют энергию молодых людей, и подготовить будущих лидеров сообществ.

Мураками обсудил пересмотренный закон о местной автономии, в соответствии с которым центральное правительство может давать указания местным органам власти в чрезвычайных ситуациях, таких как крупномасштабные катастрофы и эпидемии инфекционных заболеваний.

По его словам, пересмотр оправдывает только дополнительные распоряжения центрального правительства в ситуациях, которые оказывают серьезное влияние на безопасность граждан, когда в соответствующих законах нет соответствующих положений.

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