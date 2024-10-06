Эвакуация японцев из Ливана на самолете Сил самообороны Японии, включая 16 человек, среди которых иностранцы

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Токио, 4 октября (Jiji Press) — 16 человек, включая 11 граждан Японии и 5 иностранцев, находившихся в Ливане, куда Израиль начал наземное вторжение, были эвакуированы на транспортном самолете С-2 Воздушных сил самообороны Японии в соседнюю Иорданию. Об этом 4 октября объявило правительство Японии. Эвакуация японских граждан с использованием самолета Сил самообороны на Ближнем Востоке проводилась дважды в Израиле после обострения ситуации в октябре прошлого года, но в Ливане такая операция была проведена впервые.

По данным Министерства иностранных дел Японии, по состоянию на 3 октября в Ливане находилось около 50 японских граждан. В этот раз 11 человек выразили желание эвакуироваться, среди них был один член семьи с иностранным гражданством, а также четверо французов. В Ливане около половины коммерческих рейсов отменены, и министерство настоятельно рекомендует гражданам незамедлительно покинуть страну.

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