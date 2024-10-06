Правительство Японии поможет повысить безопасность опасных железнодорожных переездов

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Токио, 5 октября (Jiji Press) -- Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии с 2025 финансового года начнет поддерживать установку ручных шлагбаумов и ограждений для повышения безопасности на железнодорожных переездах «4-го типа», не оборудованных сигнализацией и автоматическими шлагбаумами. Эта мера направлена на то, чтобы побудить пешеходов останавливаться перед пересечением путей и предотвратить несчастные случаи. Соответствующие расходы уже включены в предварительный запрос бюджета на указанный финансовый год.

В апреле этого года на переезде «4-го типа» железной дороги Дзёсин в городе Такасаки префектуры Гумма произошла трагедия: ученица 4-го класса начальной школы погибла под колесами поезда. По данным на конец 2022 финансового года, в Японии насчитывалось около 2400 переездов «4-го типа», преимущественно на местных железнодорожных линиях.

В ответ на этот инцидент Министерство планирует в 2025 финансовом году расширить систему субсидий для железнодорожных компаний, устанавливающих сигнализацию, шлагбаумы и кнопки экстренной остановки для повышения безопасности на переездах. В программу также будут включены случаи установки ручных шлагбаумов, которые необходимо толкать или поднимать, а также ограждений, вынуждающих велосипедистов спешиваться на пешеходных переездах «4-го типа». До 5/6 расходов будет покрываться за счет государства и местных органов власти.

Поскольку модернизация до переезда «1-го типа» с сигнализацией и автоматическими шлагбаумами обходится в 20-30 миллионов иен, Министерство решило поддержать внедрение более простого и экономичного оборудования. Ожидается, что это заставит пешеходов останавливаться и осматриваться по сторонам перед пересечением путей.

По классификации Министерства, железнодорожные переезды делятся на 4 типа. Переездов «3-го типа», оснащенных сигнализацией, но без шлагбаумов, насчитывается около 590, а переезды «2-го типа», где шлагбаумом управляет дежурный, в настоящее время не эксплуатируются.







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