Лидеры Конституционно-демократической партии и партии Комэй посетили Ното — обсудили меры по восстановлению перед выборами в Палату представителей

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Вадзима/Судзу, префектура Исикава, 5 октября (Jiji Press) — Лидеры Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико и партии Комэй Исии Кэйити 5 октября посетили полуостров Ното в префектуре Исикава, который сильно пострадал от проливных дождей в прошлом месяце. В преддверии выборов в Палату представителей, официальное объявление которых ожидается 15 октября, а голосование намечено на 27 октября, они подтвердили свою приверженность мерам по восстановлению региона и предотвращению стихийных бедствий.

Нода осмотрел временные жилые дома в городе Вадзима, построенные после январского землетрясения и пострадавшие от наводнения. В комментарии журналистам он отметил: «Я лично ощутил всю серьёзность двойного ущерба». Говоря о планах премьер-министра Исибы Сигэру использовать резервные средства для поддержки пострадавших районов, Нода подчеркнул: «Для восстановления бизнеса и нормальной жизни необходим как минимум дополнительный бюджет на 2024 финансовый год», и вновь призвал к его принятию до выборов в Палату представителей.

Исии посетил пострадавшие от стихии водные объекты на фермерском предприятии в городе Судзу. В беседе с журналистами он подчеркнул: «Линейные дожди и внезапные ливни могут произойти в любой точке страны. Важны превентивные меры по предотвращению и снижению последствий бедствий».













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