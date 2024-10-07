Япония и Южная Корея расширят инициативу по сокращению выбросов метана

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Токио, 6 октября (Jiji Press). Правительство Японии объявило о решении расширить рамочную программу сотрудничества между Японией и Южной Кореей, направленную на сокращение выбросов метана в результате проектов по разработке месторождений природного газа.

По данным правительства, к рамочной программе присоединятся двадцать две японские компании, включая Kansai Electric Power Co., Tokyo Gas Co. и трейдера Mitsubishi Corp.

Правительство сделало это заявление на встрече стран-производителей и потребителей сжиженного природного газа в городе Хиросима.

Компании-члены по закупкам подтвердят усилия по сокращению выбросов метана фирмами, занимающимися добычей природного газа, и настоятельно попросят их раскрыть соответствующую информацию. Некоторые фирмы уже дали согласие на раскрытие.

Парниковый эффект метана, как полагают, более чем в 20 раз превышает эффект углекислого газа. Утечки метана из газовых месторождений являются серьезной проблемой, которую необходимо решать.

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