Операция после перелома бедренной кости почётной императрицы Митико прошла успешно

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Токио, 8 октября (Jiji Press). Почётная императрица Японии Митико утром 8 октября перенесла успешную операцию в больнице Токийского университета после перелома правой бедренной кости, сообщило Управление императорского двора.

По словам её помощника, 89-летняя бывшая императрица поступила в операционную в 5 утра для проведения остеосинтеза и вернулась в свою больничную палату около 7:20 утра.

Ожидается, что она пробудет в больнице около одной-двух недель, чтобы пройти реабилитацию и снова ходить самостоятельно. Врачи определят, когда её выпишут, в зависимости от хода лечения.

Почётная императрица Митико упала в императорской резиденции Сэнто в Токио вечером 6 октября.

На следующий день её осмотрели в больнице из-за сильной боли в правой ноге и обнаружили, что верхняя часть правой бедренной кости сломана.

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