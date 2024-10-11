Третьеклассник стал жертвой сексуального насилия со стороны ученика средней школы: инцидент признан «серьёзным случаем» издевательства — Комитет по образованию города Саппоро

Новости

Саппоро, 8 октября (Jiji Press) — Комитет по образованию города Саппоро опубликовал 8 октября отчет независимой комиссии, признавшей случай «серьезным инцидентом» согласно Закону о продвижении мер по предотвращению издевательств. Инцидент касается сексуального насилия, совершенного в 2021 году учеником первого класса средней школы над мальчиком, который на тот момент учился в третьем классе начальной школы Саппоро.

Согласно отчету, оба мальчика ранее учились в одной начальной школе и состояли в одном спортивном клубе. После того как старший мальчик перешел в среднюю школу, в мае 2021 года он трижды совершил акты сексуального насилия над младшим. Сообщается, что и до этого младший мальчик подвергался издевательствам со стороны старшего, например, у него отбирали шапку и перчатки. Расследование началось после того, как родители младшего мальчика обратились в полицию. Дело старшего мальчика было передано в семейный суд для рассмотрения в рамках ювенальной юстиции.

Начальная и средняя школы узнали о ситуации от родителей пострадавшего, но не предприняли немедленных мер, таких как изменение маршрута в школу, чтобы мальчики не встречались. У младшего мальчика в 2021 году было диагностировано стрессовое расстройство.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]