Токийский университет поднялся в мировом рейтинге на 28-е место

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Лондон, 9 октября (Jiji Press). Токийский университет поднялся на одну ступень по сравнению с предыдущим годом и занял 28-е место в последнем рейтинге мировых университетов британского журнала Times Higher Education, опубликованном 9 октября.

Оксфордский университет в Великобритании возглавляет список девятый год подряд. Лучшим среди японских учреждений стал Токийский университет.

Рейтинг, в составлении которого приняли участие 2092 учреждения из 115 стран и регионов, основан на пяти критериях, включая исследовательскую среду, качество исследований и международные перспективы.

Пять японских университетов, включая Токийский университет, вошли в первые 200, этот показатель не изменился по сравнению с результатами прошлого года.

Киотский университет занял 55-е место, как и в предыдущем году, Университет Тохоку – 120-е место, поднявшись со 130-го места, а Осакский университет – 162-е место, поднявшись со 175-го места. Токийский технологический институт, который объединился с Токийским медицинским и стоматологическим университетом, образовав Токийский научный институт, занял 195-е место, опустившись со 191-го места.

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