Губернатор Аомори решительно отвергает предложение FEPC о ввозе ядерных отходов: план возврата низкоуровневых отходов из-за рубежа под вопросом

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Аомори, 10 октября (Jiji Press) -- Утром 10 октября вице-председатель Федерации электроэнергетических компаний Японии (FEPC) Сасаки Тосихару встретился с губернатором Мияситой Сойтиро в префектурном офисе Аомори. Он предложил план обмена небольшого количества высокоактивных радиоактивных отходов (ядерных отходов) на низкоактивные отходы, возвращаемые из-за рубежа, и их ввоза на объекты в префектуре. Это изменение первоначального плана, и губернатор Миясита отказался, заявив: «Я не могу ни понять, ни сотрудничать в этом».

FEPC обещала французским атомным операторам завершить возврат низкоактивных отходов в Японию к 2033 году. Однако, поскольку транспортировка большого объема низкоактивных отходов потребует увеличения числа перевозок и затруднит возврат в срок, а также потребует времени на строительство новых приемных объектов, FEPC хочет соблюсти обещание, обменяв их на небольшое количество высокоактивных отходов.

В ответ на это губернатор Миясита подчеркнул: «Я хочу, чтобы бизнес ставил на первое место доверительные отношения с жителями префектуры Аомори, а не международное доверие».

Ядерные отходы — это радиоактивные жидкие отходы, остеклованные при переработке. В Японии завод по переработке строится в деревне Роккасё, но его завершение неоднократно откладывалось, и японские энергетические компании поручили переработку Франции и Великобритании.

Предметом возврата были около 1800 контейнеров из нержавеющей стали с низкоактивными отходами во Франции, но FEPC намерена обменять их на около 20 контейнеров с высокоактивными отходами, имеющими эквивалентное внешнее радиационное воздействие, и временно хранить их на существующем объекте в деревне Роккасё.

После встречи вице-председатель Сасаки сказал журналистам: «Мы считаем это необходимым вариантом и продолжим давать тщательные объяснения».

Префектура Аомори в 2010 году согласилась принять низкоактивные отходы от переработки во Франции и обменять низкоактивные отходы в Великобритании на высокоактивные для приема.









