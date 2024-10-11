Почётная императрица Японии Митико начала реабилитацию после перелома бедренной кости

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Токио, 10 октября (Jiji Press). Почётная императрица Японии Митико начала реабилитацию после перелома правой бедренной кости, и пока лечение идёт хорошо, сообщило Управление императорского двора.

89-летняя бывшая императрица 8 октября успешно перенесла операцию по лечению перелома в больнице Токийского университета и с тех пор находится в больнице.

По словам Нисимуры Ясухико, главы управления, она делает реабилитационные упражнения в инвалидной коляске и двигает левой ногой, чтобы поддерживать мышечную силу. Боль от перелома кости значительно отступила.

Нисимура также сообщил, что почётный император Акихито был рад узнать, что операция прошла успешно.

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