Тойота заключает партнерство с командой Формулы-1 Haas для развития персонала в высшей лиге автоспорта

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Ояма, префектура Сидзуока, 11 октября (Jiji Press) -- Компания Toyota Motor объявила 11 октября о достижении принципиального соглашения о сотрудничестве между «TOYOTA GAZOO Racing (TGR)» и базирующейся в США командой Формулы-1 Haas в области разработки автомобилей. Цель партнерства - воспитание кадров, способных применить технологии и знания в производстве серийных автомобилей через участие пилотов, инженеров и механиков.

На пресс-конференции в городе Ояма префектуры Сидзуока председатель Toyota Тоёда Акио заявил: «Многие пилоты и инженеры хотят быть причастными к Формуле-1. Это первый шаг к тому, чтобы дать таким людям мечту и надежду». Пилоты, проходящие подготовку в TGR, будут участвовать в тестовых заездах Haas.

Toyota участвовала в Формуле-1 с 2002 по 2009 год как самостоятельная команда, производящая шасси и двигатели, но вышла из чемпионата в конце 2009 года из-за ухудшения финансовых показателей. Хотя форма участия теперь иная, это означает возвращение Toyota на высшую ступень автоспорта.

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