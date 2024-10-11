Тойота заключает партнерство с командой Формулы-1 Haas для развития персонала в высшей лиге автоспорта
НовостиЭкономика Общество Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Ояма, префектура Сидзуока, 11 октября (Jiji Press) -- Компания Toyota Motor объявила 11 октября о достижении принципиального соглашения о сотрудничестве между «TOYOTA GAZOO Racing (TGR)» и базирующейся в США командой Формулы-1 Haas в области разработки автомобилей. Цель партнерства - воспитание кадров, способных применить технологии и знания в производстве серийных автомобилей через участие пилотов, инженеров и механиков.
На пресс-конференции в городе Ояма префектуры Сидзуока председатель Toyota Тоёда Акио заявил: «Многие пилоты и инженеры хотят быть причастными к Формуле-1. Это первый шаг к тому, чтобы дать таким людям мечту и надежду». Пилоты, проходящие подготовку в TGR, будут участвовать в тестовых заездах Haas.
Toyota участвовала в Формуле-1 с 2002 по 2009 год как самостоятельная команда, производящая шасси и двигатели, но вышла из чемпионата в конце 2009 года из-за ухудшения финансовых показателей. Хотя форма участия теперь иная, это означает возвращение Toyota на высшую ступень автоспорта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Возвращение компании Honda в гонку «Формула-1» с 2026 года после объявления об уходе: в чем настоящая причина?
- Honda в Формуле-1: история славных побед и тяжелого труда
- В Токио пройдёт гонка «Формула-1 для электромобилей»
- Особенности и привлекательность гонок «Формулы-Е» – «Формулы-1 для электромобилей», этап которых пройдет будущей весной в центральной части Токио
Тойота Toyota / Toйота / Тоёта Формула-1 Toyota Motor Jiji Press