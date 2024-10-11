Премьер-министр Японии обещает помощь Лаосу в декарбонизации и разминировании

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Вьентьян, 11 октября (Jiji Press) -- Премьер-министр Исиба Сигэру, находящийся с визитом в Лаосе, провел 11 октября (по японскому времени) встречу с премьер-министром Сонсаем в столице Вьентьяне, где выразил готовность к сотрудничеству в области декарбонизации. Он также сообщил о намерении Японии участвовать в обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов в стране. «Крайне важно обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы, которые до сих пор убивают и калечат невинных людей», - подчеркнул Исиба.

Оба премьер-министра обменялись мнениями о ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, где Китай усиливает свое давление, а также о ядерной и ракетной программах Северной Кореи.

 

歓迎式典に臨む石破茂首相（手前）とラオスのソンサイ首相＝１１日午前、ビエンチャンの首相府（代表撮影）

首脳会談に臨む石破茂首相（左手前から２人目）とラオスのソンサイ首相（右手前から３人目）＝１１日午前、ビエンチャン（代表撮影）

 

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Исиба Сигэру Jiji Press декарбонизация Лаос