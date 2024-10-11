Министр обороны Японии впервые примет участие в заседании министров обороны НАТО: Накатани отправится в Европу 16 октября

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Токио, 11 октября (Jiji Press) -- Накатани Гэн, министр обороны Японии, объявил на пресс-конференции 11 октября, что посетит Бельгию и Италию с 16 по 21 октября, где примет участие в заседании министров обороны НАТО и первой встрече министров обороны G7 соответственно. Это будет первый случай, когда министр обороны Японии примет участие в заседании НАТО. Целью визита является демонстрация единства с западными странами на фоне гегемонистских тенденций Китая.

На заседание НАТО также приглашены Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Накатани заявил: «Мы хотим разделить понимание того, что безопасность Европы и Атлантики неотделима от безопасности Индо-Тихоокеанского региона, и укрепить наше сотрудничество».







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