Император и императрица Японии посетили префектуру Гифу для участия в культурных фестивалях
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Гифу, 14 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако отправились в префектуру Гифу в центральной Японии на скоростном поезде синкансэн, чтобы принять участие в церемонии открытия национальных культурных фестивалей.
Императорская чета прибыла на станцию Гифу-Хасима компании Central Japan Railway Co. (JR Tokai) незадолго до полудня. Они махали руками и улыбались собравшимся на станции людям.
Император и императрица присутствовали на церемонии открытия 39-го Национального культурного фестиваля и 24-го Национального фестиваля искусств и культуры для людей с ограниченными возможностями в столице префектуры Гифу.
В начале церемонии императорская чета вместе с другими участниками провела минуту молчания в честь жертв землетрясения 1 января и сентябрьских ливней, обрушившихся на полуостров Ното, также в центральной Японии.
Выразив сочувствие людям, пострадавшим от катастрофы в Ното, император Нарухито заявил, что он надеется, что фестивали будут способствовать расширению масштабов культурной и художественной деятельности и приведут к созданию новой культуры.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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