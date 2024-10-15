Император и императрица Японии посетили префектуру Гифу для участия в культурных фестивалях

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Гифу, 14 октября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако отправились в префектуру Гифу в центральной Японии на скоростном поезде синкансэн, чтобы принять участие в церемонии открытия национальных культурных фестивалей.

Императорская чета прибыла на станцию ​​Гифу-Хасима компании Central Japan Railway Co. (JR Tokai) незадолго до полудня. Они махали руками и улыбались собравшимся на станции людям.

Император и императрица присутствовали на церемонии открытия 39-го Национального культурного фестиваля и 24-го Национального фестиваля искусств и культуры для людей с ограниченными возможностями в столице префектуры Гифу.

В начале церемонии императорская чета вместе с другими участниками провела минуту молчания в честь жертв землетрясения 1 января и сентябрьских ливней, обрушившихся на полуостров Ното, также в центральной Японии.

Выразив сочувствие людям, пострадавшим от катастрофы в Ното, император Нарухито заявил, что он надеется, что фестивали будут способствовать расширению масштабов культурной и художественной деятельности и приведут к созданию новой культуры.

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