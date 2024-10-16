Возле Токио началась выставка технологий Ceatec

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Тиба, 15 октября (Jiji Press). Международная выставка цифровых технологий Ceatec открылась в Тибе, городе недалеко от Токио, и продлится четыре дня.

На выставке будут представлены продукты и услуги, использующие искусственный интеллект и другие передовые технологии, которые делают жизнь комфортнее, а работу –эффективнее.

Мероприятие в конференц-центре Makuhari Messe объединило 808 компаний и организаций из Японии и других стран, включая стартапы и университеты.

«Мы вступили в новую эру, которая требует от нас обдумать, как мы используем ИИ для решения проблем», – заявил в своей речи на церемонии открытия Цуга Кадзухиро, председатель Японской ассоциации производителей электроники и информационных технологий (JEITA), которая является организатором мероприятия.

JEITA ожидает, что выставку посетят более 100 000 человек.

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