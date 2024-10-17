Японский анимационный фильм получил серебряную награду на студенческой премии «Оскар»

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Лондон/Токио, 16 октября (Jiji Press) -- На церемонии 51-й студенческой премии «Оскар», организованной Американской академией кинематографических искусств и наук, анимационный фильм «Origami» японского художника Канамори Кэй получил серебряную награду в категории анимации.

Церемония состоялась в Лондоне 14 октября (15 октября по японскому времени). Фильм «Origami» стал первым японским произведением, удостоенным студенческой премии «Оскар», и теперь имеет право участвовать в конкурсе на «Оскар» в категории короткометражной анимации в марте следующего года.

«Origami» — это полностью компьютерный анимационный фильм, изображающий традиционный квадратный лист бумаги, складывающийся в различных живых существ. Фильм был дипломной работой 22-летнего Канамори, который окончил Токийский университет Digital Hollywood в марте этого года.

Канамори заявил: «Я очень рад, что работа, основанная на японской культуре, получила высокую оценку на сцене премии Академии».













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