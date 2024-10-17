Расходы иностранных туристов в январе-сентябре превысили общий показатель за весь 2023 год
НовостиЭкономика Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 октября (Jiji Press). Совокупные расходы иностранных туристов в Японии в январе-сентябре 2024 года достигли 5858,2 млрд йен, что уже превышает показатель 2023 года в 5306,5 млрд йен и обновляет годовой рекорд, сообщило Японское агентство по туризму.
Расходы были обусловлены ростом числа иностранных туристов в условиях слабой йены, а также резким ростом цен на проживание и других сборов.
В квартальном исчислении расходы иностранных туристов выросли на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1948 млрд йен в июле-сентябре, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений после рекордного показателя в 2140,2 млрд йен в апреле-июне.
Расходы посетителей из материкового Китая составили четверть от общего объема за июль-сентябрь, это самая большая доля. Расходы на одного посетителя оценивались в 223 000 йен.
В сентябре предполагаемое число иностранных туристов в Японии выросло на 31,5% по сравнению с прошлым годом и составило 2 872 200 человек, что является рекордным показателем за месяц, сообщила Японская национальная туристическая организация.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японию за первое полугодие 2024 года прибыло 17,78 миллиона посетителей из-за рубежа: только за июнь число иностранных туристов составило 3,135 миллиона
- Правительство Японии будет способствовать развитию туризма в пострадавших от землетрясения районах
- Вид на гору Фудзи в японском городе закрыли экраном из-за чрезмерного наплыва туристов
- Наплыв иностранных туристов в период цветения сакуры: впервые число иностранных посетителей Японии превысило 3 миллиона за месяц