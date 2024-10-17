Расходы иностранных туристов в январе-сентябре превысили общий показатель за весь 2023 год

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Токио, 16 октября (Jiji Press). Совокупные расходы иностранных туристов в Японии в январе-сентябре 2024 года достигли 5858,2 млрд йен, что уже превышает показатель 2023 года в 5306,5 млрд йен и обновляет годовой рекорд, сообщило Японское агентство по туризму.

Расходы были обусловлены ростом числа иностранных туристов в условиях слабой йены, а также резким ростом цен на проживание и других сборов.

В квартальном исчислении расходы иностранных туристов выросли на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1948 млрд йен в июле-сентябре, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений после рекордного показателя в 2140,2 млрд йен в апреле-июне.

Расходы посетителей из материкового Китая составили четверть от общего объема за июль-сентябрь, это самая большая доля. Расходы на одного посетителя оценивались в 223 000 йен.

В сентябре предполагаемое число иностранных туристов в Японии выросло на 31,5% по сравнению с прошлым годом и составило 2 872 200 человек, что является рекордным показателем за месяц, сообщила Японская национальная туристическая организация.

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