Японские учёные заявили о ненадёжности геномного анализа для прогнозирования внешности и риска заболеваний
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Токио, 16 октября (Jiji Press). Группа японских учёных заявила, что технология прогнозирования будущих физических черт, таких как внешность и рост, а также восприимчивости к болезням на основе анализа генома оплодотворенных in vitro яйцеклеток, ненадёжна.
За рубежом известны случаи, когда эмбрионы, получившие наивысшие баллы на основе таких прогнозов, имплантировались в матку в медицинских целях.
По словам группы, в которую входят исследователи из Университета Осаки, Токийского университета и поддерживаемого правительством исследовательского института Riken, такая практика представляет собой этическую проблему.
Японское общество акушерства и гинекологии разрешает проводить предимплантационную генетическую диагностику для отбора эмбрионов при лечении бесплодия только в целях снижения риска выкидыша или предотвращения рождения ребёнка с серьёзным генетическим заболеванием.
Даже если исследовать гены оплодотворённой яйцеклетки, связанные с физическими чертами, раком, сердечными и психическими заболеваниями, их нельзя считать предсказуемыми, поскольку значительное влияние оказывают окружающая среда и образ жизни, в которых растёт ребёнок.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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