Исиба делает ритуальное подношение в храме Ясукуни

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Токио, 17 октября (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Исиба Сигэру сделал ритуальное подношение в виде ветви вечнозеленого дерева «масакаки» в храме Ясукуни в районе Кудан-кита в Токио в четверг, в первый день трехдневного осеннего фестиваля.

По словам правительственных чиновников, Исиба не планирует лично посещать синтоистский храм во время фестиваля, который продлится до 19 числа. Это решение вызвано тем, что храм Ясукуни рассматривается соседними странами как символ прошлого милитаризма Японии, поскольку в нем почитаются не только погибшие на войне, но и военные преступники класса А.

Южная Корея уже выразила протест против ритуального подношения премьер-министра.

Считается, что Исиба никогда не делал подношений масакаки в храме до вступления в должность премьер-министра 1 октября. Этим он следует практике предыдущего правительства. Его предшественник, бывший премьер-министр Кисида Фумио, делал подношения масакаки во время весенних и осенних фестивалей, а в августе, в день памяти окончания войны, он делал денежные подношения в качестве председателя Либерально-демократической партии.

Действия Исибы демонстрируют преемственность в отношении к чувствительному вопросу почитания храма Ясукуни, балансируя между внутренними традициями и международными отношениями.

 

 

靖国神社の秋季例大祭に合わせて石破茂首相が奉納した真榊＝１７日午前、東京都千代田区

秋季例大祭に合わせて靖国神社を訪れた自民党の高市早苗氏＝１７日午前、東京都千代田区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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