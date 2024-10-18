Нехватка рабочей силы в Японии к 2035 году, вероятно, увеличится до 3,84 млн работников

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Токио, 17 октября (Jiji Press). Согласно оценкам Persol Research and Consulting Co. и Университета Тюо, опубликованным 17 октября, дефицит рабочей силы в Японии к 2035 году достигнет 17,75 млн часов в день, что эквивалентно 3,84 млн работников.

По оценкам, дефицит рабочей силы увеличится в 1,85 раза с 2023 года, что будет отражать сокращение количества рабочих часов на человека в результате реформы стиля работы и других инициатив, несмотря на увеличение числа работников.

Прогнозируется, что число работников увеличится с 67,47 млн ​​в 2023 году до 71,22 млн в 2035 году, поскольку ожидается, что будет работать больше женщин и пожилых людей. Из общего числа количество иностранцев, как ожидается, вырастет с 2,05 млн до 3,77 млн.

С другой стороны, ожидается, что годовое количество рабочих часов на человека в 2035 году сократится на 8,8% по сравнению с 2023 годом из-за увеличения доли пожилых работников, а также реформы стиля работы.

Для решения проблемы нехватки рабочей силы компания Persol Research and Consulting указала на необходимость исправления ситуации, при которой люди корректируют рабочее время, чтобы сократить налоговые выплаты и взносы в фонды социального страхования, увеличить число людей с подработками и повысить производительность труда, в том числе за счёт использования генеративного искусственного интеллекта.

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