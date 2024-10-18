В Турции перевернулся автобус с японскими туристами

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Стамбул, 17 октября (Jiji Press). На крупной дороге в Афьонкарахисаре на западе Турции перевернулся автобус, перевозивший 20 японских туристов и гида.

По данным местных властей, пассажиры прошли медицинское обследование, двое из них получают медицинскую помощь.

Посольство Японии в Турции сообщило, что жизням пассажиров ничего не угрожает.

Причина аварии и другие подробности неизвестны. Автобус направлялся из Измира на западе Турции в Каппадокию в центральной Турции, сообщают власти.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

туризм Турция Jiji Press