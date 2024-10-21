Монастырь Мампукудзи в Киото будет признан национальным достоянием

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Токио, 18 октября (Jiji Press). Японская правительственная комиссия предложила объявить монастырь Мампукудзи в городе Удзи, префектура Киото, национальным достоянием.

Совет по культуре также рекомендовал включить в список шесть новых важных культурных объектов, включая монастырь Содзидзи Соин в городе Вадзима префектуры Исикава и монастырь Конгобудзи в городе Коя префектуры Вакаяма.

Ожидается, что эти предложения будут утверждены в ближайшее время, в результате чего общее число объектов, включенных в список важных культурных ценностей страны, достигнет 2589, включая 232 национальных достояния.

Монастырь Мампукудзи основал буддийский священник, приехавший из Китая в середине XVII века, когда границы Японии были фактически закрыты. Монастырь отличается уникальным архитектурным стилем, сочетающим китайскую буддийскую архитектуру поздней династии Мин и ранней династии Цин с японской храмовой архитектурой.

Монастырь Содзидзи Соин был перестроен как филиал оригинального храма, который был перенесен в Йокогаму, к югу от Токио, после крупного пожара в эпоху Мэйдзи. Комплекс представляет собой смесь ранних и поздних современных построек. Он был отремонтирован после повреждения землетрясением в 2007 году. Между тем, он получил лишь незначительные повреждения во время землетрясения на полуострове Ното 1 января этого года.

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