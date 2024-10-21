Почётной императрице Японии Митико исполняется 90 лет

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Почётной императрице Японии Митико исполнилось 90 лет. Она проходит реабилитацию после недавней травмы ноги.

В этом месяце она сломала правую бедренную кость, упав в императорской резиденции Сэнто в Токио, и перенесла операцию в больнице Токийского университета. Она покинула больницу 13 октября.

Почётная императрица более часа в день занимается реабилитацией, чтобы восстановить способность ходить самостоятельно.

По словам её помощника, до своей травмы бывшая императрица вела размеренную и спокойную жизнь с 90-летним почетным императором Акихито.

Она размышляет о своих прошлых путешествиях по Японии, обращает внимание на жизнь людей и общества и надеется, что всё будет хорошо.

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