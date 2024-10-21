Наследный принц и принцесса Японии посетили праздник деревьев в Фукуи

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Этидзэн, префектура Фукуи, 20 октября (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико посетили 47-й Национальный праздник ухода за деревьями в Этидзэн, префектура Фукуи.

В своей речи наследный принц выразил соболезнования людям, пострадавшим от землетрясения 1 января и сентябрьских дождей, обрушившихся на полуостров Ното, расположенный недалеко от Фукуи.

«Я искренне надеюсь, что восстановление пострадавших от стихийного бедствия районов будет продвигаться», – сказал Акисино, младший брат императора Нарухито.

Наследный принц также сказал: «Для нас важная обязанность – передать наши незаменимые леса будущим поколениям».

Во время двухдневной поездки в Фукуи 19 октября принц и принцесса ухаживали за деревьями, посаженными почётным императором Акихито и почётной императрицей Митико во время Национального праздника посадки деревьев 2009 года в Фукуи.

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