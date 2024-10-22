В Японии предупреждают о возможности несчастных случаев со старыми сиденьями-биде для унитазов
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Токио, 21 октября (Jiji Press). Национальный институт технологий и оценок (NITE) Японии призывает к осторожности в отношении старых сидений для унитазов-биде, которые могут представлять опасность.
По данным правительственной организации, электрические сиденья для унитазов с функцией подмывания японского производства дебютировали на рынке в 1967 году, а их распространение превысило 80 процентов в 2016 году. В настоящее время считается, что ими пользуются почти все домохозяйства в стране.
Опрос NITE показал, что из 69 зарегистрированных несчастных случаев с участием таких сидений за 10 лет до прошлого года, 54 случая, или 78 процентов, произошли с изделиями, возраст которых составляет 10 лет и старше.
Исследование также показало, что в восьми случаях пользователи получили серьёзные ожоги из-за перегретых сидений и выплеснувшейся горячей воды, а в 15 случаях неустранение механических неполадок привело к появлению дыма, огня и ожогов кожи.
В частности, в 2022 году в Токио загорелось сиденье унитаза с биде после трёх месяцев использования с застрявшей в выдвинутом положении насадкой для подмывания, а в 2017 году сгорело сиденье в магазине в префектуре Нагано после ежедневной чистки сильнокислотным моющим средством, которое, как предполагается, вызывает коррозию внутри сиденья.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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