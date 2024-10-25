Японский монах в Индии работает над восстановлением буддизма в этой стране

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Нагпур, Индия, 24 октября (Jiji Press). Сасаи Сюрэй, буддийский монах из Японии, работает в Индии над возрождением буддизма, доктрина которого провозглашает равенство всех людей.

89-летний монах уже более полувека посвятил свою жизнь освобождению людей от дискриминации, основанной на индийской кастовой системе.

На масштабной церемонии обращения, которая прошла в городе Нагпур в центральной Индии 10-12 октября, Сасаи громко сказал, что он будет следовать пути Будды, и его слова были повторены участниками. Чтобы увидеть одного из главных лидеров индийского буддизма, на мероприятие приехали около 15 000 новообращенных и 15 человек из Японии, которые хотят стать монахами.

Сасаи родился в 1935 году на территории современного города Ниими в префектуре Окаяма на западе Японии. В юности он боролся со своей одержимостью женщинами и много раз пытался покончить с собой, прежде чем стать монахом в 1960 году.

Затем он переехал в Индию и стал свидетелем тяжелой жизни людей из неблагополучной касты далитов в стране, включая запрет на использование общественного колодца. Потрясённый Сасаи решил бороться с дискриминацией.

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