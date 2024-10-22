17 вьетнамских женщин арестованы за несанкционированное открытие «баров с девушками»

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Токио, 21 октября (Jiji Press). Полиция Токио арестовала 17 вьетнамских женщин за то, что они предположительно управляли пятью «женскими барами» без разрешения, нарушив закон о бизнесе в сфере развлечений для взрослых.

По данным столичного полицейского управления, общий объём продаж баров, расположенных в таких районах, как Уэно и Роппонги в Токио, за период с марта 2019 года по сентябрь этого года составил около 440 миллионов йен.

Из 17 подозреваемых 28-летняя руководительница компании Дуонг Тхи Минь Хонг и еще девять человек признали свою вину, в то время как остальные семеро отвергли некоторые обвинения.

Жительница токийского района Тайто, Дуонг, предположительно заставила сотрудницу обслуживать клиентов за прилавком в одном из баров в квартале Юсима в районе Бункё японской столицы в сентябре этого года, несмотря на то, что не получила на это разрешения властей в соответствии с законом.

«Бары с девушками» – это в основном заведения, где сотрудницы подают посетителям алкогольные напитки и общаются с ними за стойкой.

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