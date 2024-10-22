Китай возобновит импорт японских декоративных карпов нисикигои

Новости

Токио, 21 октября (Jiji Press). Китай разрешил импорт декоративных карпов нисикигои с некоторых предприятий аквакультуры в Японии после нескольких месяцев приостановки, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Экспорт нисикигои из Японии в Китай был приостановлен с ноября после того, как Пекин не продлил необходимое разрешение.

Китай требует от японских экспортеров нисикигои заранее регистрировать свои аквакультурные объекты в Японии. Все такие регистрации истекли в конце октября прошлого года.

Однако, по данным Министерства рыболовства Японии, Пекин согласился перерегистрировать шесть предприятий аквакультуры в префектурах Ниигата, Фукуока и Хиросима после обсуждений с Токио.

В прошлом месяце Китай согласился смягчить запрет на импорт японской рыбной продукции, введенный после того, как в августе прошлого года Япония начала сбрасывать в Тихий океан очищенную воду, содержащую тритий, с вышедшей из строя атомной электростанции «Фукусима-1».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме