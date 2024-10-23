Во Франции разные японские префектуры представили свои продукты питания

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Париж, 21 октября (Jiji Press). На одной из крупнейших в Европе продовольственных выставок, проходившей недалеко от Парижа, состоялось мероприятие, посвящённое демонстрации японских продуктов питания. На нём 14 японских префектур представили свои местные деликатесы.

Мероприятие, проведенное во время гастрономической выставки Sial Paris 2024 на окраине французской столицы, было организовано Ассоциацией национальных губернаторов Японии, Министерством сельского хозяйства Японии и Японской организацией внешней торговли (JETRO). Это было первое зарубежное мероприятие по связям с общественностью, организованное ассоциацией губернаторов за пределами Японии.

Участвующие префектуры представили сакэ, говядину, рис, кондитерские изделия, лапшу, цитрусы юдзу и другие местные деликатесы, а местные жители угощали гостей продуктами питания и рассказывали об их отличительных особенностях.

«Я всегда считал, что нам нужно продвигать (наши продукты питания) в рамках общеяпонской структуры», – сказал губернатор префектуры Мияги Мураи Ёсихиро, возглавляющий ассоциацию губернаторов.

«Я думаю, (мероприятие) имело огромный успех, – сказал он. – Мы надеемся провести нечто подобное в Южной Корее в следующем году».

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