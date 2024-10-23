В Японии два человека получили сертификаты астронавтов
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Токио, 22 октября (Jiji Press). Двое японцев, отобранных в ходе первого за 13 лет публичного набора Японского агентства аэрокосмических исследований, завершили базовую подготовку и получили сертификаты астронавтов, сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Ёнэда Аю, 29 лет, и Сува Макото, 47 лет, были отобраны в качестве кандидатов в астронавты в феврале прошлого года для программы исследования Луны «Артемида» под руководством NASA. Они могут стать первыми японцами, высадившимися на Луне.
Раньше Ёнэда работала врачом в Медицинском центре Японского Красного Креста, а Сува был сотрудником Всемирного банка.
С момента прихода в JAXA в прошлом году они проходят программы обучения, чтобы приобрести знания и навыки, необходимые астронавтам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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