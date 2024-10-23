Япония и Филиппины подтверждают сотрудничество в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях
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Токио, 22 октября (Jiji Press)/ Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало подтвердили двустороннее сотрудничество по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
В телефонных переговорах Ивая также отметил, что Япония полна решимости поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона, и содействовать многостороннему сотрудничеству с участием США.
Отдельно Ивая в тот же день обменялся мнениями по телефону со своим вьетнамским коллегой Буй Тхань Соном относительно ситуации в Южно-Китайском море, где Китай настойчиво пытается установить свой контроль.
Затем они подчеркнули важность активизации сотрудничества Японии и Вьетнама в сфере безопасности, личных обменов и различных других областях в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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