В Японии почтили память жертв землетрясения, случившегося в Ниигате в 2004 году
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Нагаока, префектура Ниигата, 23 октября (Jiji Press). 23 октября состоялась поминальная служба, посвящённая жертвам мощного землетрясения, произошедшего в префектуре Ниигата в центральной Японии 20 лет назад.
Около 100 человек посетили церемонию в Нагаоке, городе в Ниигате, который сильно пострадал от землетрясения 23 октября 2004 года, возложив цветы к жертвам и проведя минуту молчания. В результате землетрясения погибло 68 человек, а 4805 получили ранения.
«Важно передать следующему поколению то, чему мы научились за последние 20 лет, и наши воспоминания», – сказал мэр Нагаоки Исода Тацунобу, присутствовавший на церемонии.
В 17:56, в момент землетрясения, в бывшей деревне Ямакоси (сейчас – Нагаока), где все жители были вынуждены эвакуироваться из-за масштабного оползня и повреждения дорог, провели минуту молчания.
Местные ученики начальной и средней школы, а также другие исполнители спели две песни, в том числе одну с пожеланием восстановления после мощного землетрясения, которое произошло в районе Кобэ на западе Японии в 1995 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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