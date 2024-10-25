Телекоммуникационная компания NTT East начнёт управлять кемпингами

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Токио, 24 октября (Jiji Press). Компания Nippon Telegraph and Telephone East Corp. сообщила, что 1 ноября создаст новую компанию для эффективного управления кемпингами с использованием цифровых технологий.

Новая компания NTT Landscape приобретёт права на эксплуатацию государственных кемпингов, которые испытывают трудности с устареванием инфраструктуры и нехваткой рабочей силы.

«Мы стремимся сделать кемпинги более привлекательными с помощью цифровых технологий, не умаляя при этом преимуществ отдыха на природе», – сказал руководитель NTT East Киносита Кэндзиро, который станет президентом NTT Landscape.

NTT Landscape начнёт работу с двух участков – в районе озера Яманака в префектуре Яманаси и в районе Идзу в префектуре Сидзуока, оба недалеко от Токио, возможно, следующей весной. К 2029 финансовом году планируется увеличить число участков до 15.

Компания будет продавать жилые прицепы, которые можно использовать в качестве временного жилья во время стихийных бедствий. Она также разработает приложение, чтобы сократить работу по приёму посетителей для операторов кемпингов.

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