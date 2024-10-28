Опрос: японцев беспокоит поведение иностранных туристов в национальных парках
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Токио, 25 октября (Jiji Press) -- Подавляющее большинство японцев выражает обеспокоенность поведением зарубежных туристов в национальных парках страны, свидетельствуют результаты опроса, обнародованного Кабинетом министров Японии в пятницу.
Масштабное исследование, в котором приняли участие три тысячи совершеннолетних японцев, проводилось путём почтового анкетирования с 18 июля по 25 августа. При уровне возврата анкет в 58,3%, подавляющее большинство респондентов (85,8%) высказало опасения относительно возможного роста нарушений правил и норм поведения со стороны иностранных гостей.
«Судя по всему, речь идёт не об отторжении иностранных туристов как таковых, а скорее о наличии определённых опасений», – прокомментировал ситуацию представитель Министерства окружающей среды, в ведении которого находятся национальные парки страны.
Вместе с тем исследование выявило и позитивные ожидания: почти половина опрошенных (45,9%) рассчитывает на положительный экономический эффект от притока иностранных туристов, а 28,3% надеются на оживление жизни в регионах.
На фоне растущей проблемы овертуризма, особенно актуальной для таких достопримечательностей как гора Фудзи, респонденты поддержали ряд ограничительных мер. Наибольшую поддержку получили: введение квот на посещение (55,8%), усиление просветительской работы среди туристов (55,7%), а также взимание платы за вход с целью восстановления природных объектов (54,5%).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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