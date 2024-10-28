Премьер-министр Исиба почтил память павших военнослужащих Сил самообороны

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Токио, 26 октября (Jiji Press) -- В Министерстве обороны Японии состоялась траурная церемония памяти военнослужащих Сил самообороны, погибших при исполнении воинского долга. Выступая перед собравшимися, премьер-министр Исиба Сигэру подчеркнул: «В эпоху стремительных перемен в сфере безопасности мы сделаем всё возможное для защиты наших граждан и государства, а также для поддержания мира и стабильности во всём мире. Высокая жертва павших не будет забыта».

На церемонии присутствовало порядка 300 человек, среди которых были родные и близкие погибших военнослужащих. За минувший год, начиная с сентября прошлого года, при исполнении служебных обязанностей погибли 32 человека. Среди них – восемь членов экипажа патрульного вертолёта Морских сил самообороны, потерпевшего крушение в апреле. На мемориальной доске появились новые имена: 16 военнослужащих Сухопутных сил самообороны, 13 – Морских сил самообороны, двое – из Военно-воздушных сил и один сотрудник центрального аппарата военного ведомства.

Общее число погибших при исполнении воинского долга достигло 2112 человек – с момента создания в 1950 году Национального полицейского резерва, предшественника современных Сил самообороны Японии.

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