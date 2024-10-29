TEPCO возобновляет пробные работы по удалению остатков ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 28 октября (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. возобновила экспериментальные работы по удалению остатков ядерного топлива из реактора № 2 на своей пострадавшей от расплавления атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.
Работы были приостановлены более чем на месяц, в основном из-за необходимости замены двух вышедших из строя камер, прикрепленных к устройству для удаления отходов.
В ходе испытаний сбор обломков реактора, как ожидается, займёт около двух недель. Если попытка завершится успешно, процесс вывода станции из эксплуатации вступит в новую фазу.
Компания TEPCO планирует ввести в защитную оболочку реактора дистанционно управляемое телескопическое устройство, имеющее форму удочки, для сбора до 3 граммов ядерных отходов со дна оболочки.
Собранные отходы будут проанализированы в учреждении Японского агентства по атомной энергии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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