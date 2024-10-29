Застройщики начали вырубку деревьев в районе парка Мэйдзи дзингу гайэн в Токио

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Токио, 28 октября (Jiji Press). Японская компания-застройщик Mitsui Fudosan Co. и другие начали вырубку деревьев в рамках своего плана реконструкции района Мэйдзи дзингу гайэн в центре Токио.

В прошлом месяце компания Mitsui представила в столичное правительство Токио пересмотренный план проекта, включающий сокращение количества вырубаемых деревьев, после того как жители выразили обеспокоенность его воздействием на окружающую среду.

21 октября столичное правительство сообщило комиссии по оценке воздействия на окружающую среду, что оно приняло пересмотренный план. Затем Mitsui заявила, что намерена начать вырубку и пересадку деревьев в этом месяце.

Согласно пересмотренному плану, будет вырублено 619 деревьев, меньше, чем 743 согласно предыдущему плану. Расстояние между рядом деревьев гинкго, символом района Мэйдзи дзингу гайэн, и запланированным новым бейсбольным стадионом будет увеличено, чтобы улучшить среду произрастания гинкго.

Японское отделение Международного совета по памятникам и достопримечательным местам (ИКОМОС), консультативной группы ЮНЕСКО, раскритиковало проект реконструкции за недостаточные научные исследования и призвало к дальнейшему пересмотру плана.

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