Япония впервые назначила женщину руководителем зимовки в Антарктиде

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Токио, 29 октября (Jiji Press) -- Национальный институт полярных исследований Японии объявил о назначении доцента Эдзири Мицуму руководителем группы зимовщиков в Антарктиде, что стало первым подобным случаем в истории страны.

51-летняя Эдзири будет руководить зимовочным составом 67-й японской антарктической экспедиции, одновременно выполняя функции заместителя начальника всей экспедиции. Решение было принято в ходе генеральной ассамблеи Объединенного штаба по развитию антарктических исследований, состоявшейся в Министерстве образования и науки Японии.

Экспедиция под её руководством отправится на ледяной континент осенью следующего года, а возвращение запланировано на весну 2027 года.

Эдзири, родившаяся в Киото, является специалистом в области физики верхних слоев атмосферы. Получив высшее образование в университете Сидзуока, она защитила докторскую диссертацию в университете Нагоя. До прихода в Национальный институт полярных исследований в 2009 году она работала в Национальном институте экологических исследований Японии, американском Университете штата Юта и Исследовательском институте устойчивого развития человечества при Киотском университете.

«Я полностью осознаю ответственность, которая ложится на мои плечи, и намерена приложить все усилия для успешного выполнения миссии при поддержке коллег из Японии», — заявила Эдзири после заседания. «Отрадно видеть, что в сфере антарктических исследований наступила эпоха, когда пол человека больше не является определяющим фактором для назначения на руководящие должности».

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