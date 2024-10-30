Внеочередная сессия парламента Японии по выборам премьер-министра намечена на 11 ноября

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Токио, 28 октября (Jiji Press) -- По сообщению представителей правящей коалиции, японское правительство намерено созвать внеочередную парламентскую сессию 11 ноября для проведения выборов премьер-министра.

На прошедших в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента - Палату представителей - правящая коалиция под руководством премьер-министра Исиба Сигэру утратила парламентское большинство. Исиба, который также является председателем Либерально-демократической партии, намерен заручиться поддержкой оппозиционных сил, в первую очередь Демократической партии народа и «Партии японских инноваций», чтобы обеспечить себе переизбрание на пост премьера.

В ближайшее время главу правительства ждёт напряжённый дипломатический график: его участие запланировано на саммите АТЭС в Перу, открывающемся 15 ноября, а также на встрече лидеров «Большой двадцатки» в Бразилии, которая начнётся 18 ноября.

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