Рынок товаров для досуга в Японии в 2023 году расширился до 71,2 трлн йен

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Токио, 30 октября (Jiji Press). По данным частного аналитического центра Japan Productivity Center, рынок досуга в Японии вырос на 13,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 71 214 млрд йен в 2023 году после пандемии COVID-19.

В ежегодном отчёте о досуге, опубликованном 29 октября, аналитический центр заявил, что сектора, особенно сильно пострадавшие от пандемии, такие как услуги экскурсий и развлечений на открытом воздухе, показали сильный рост. Однако рынок пока не вернулся к уровню 2019 года в 72 307 млрд йен до пандемии.

Сектор экскурсий и развлечений на открытом воздухе вырос на 32,1% до 11 302 млрд йен. Благодаря более высокому спросу на внутренние поездки и увеличению числа иностранных туристов в Японии, гостиничный, парковый и туристический бизнес пережил расширение.

Игровые и другие развлекательные сервисы зарегистрировали рост на 12,6% до 48 010 млрд йен. Онлайн-игровые сервисы понесли падение, в то время как операторы игровых автоматов заметно улучшили свои показатели, а ресторанный и караоке-бизнес добились успеха.

Спортивный сектор, а также услуги для хобби и производителей художественных произведений также выросли по сравнению с предыдущим годом.

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