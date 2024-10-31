Япония призвала комиссию ООН отозвать призыв к пересмотру законодательства о наследовании императорского титула

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Токио, 30 октября (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса призвал комиссию ООН отозвать свой призыв к пересмотру Закона об императорском доме Японии.

Этот шаг был предпринят после того, как Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин опубликовал доклад, включающий данную рекомендацию.

Рекомендация была «крайне прискорбной», – заявил Хаяси на пресс-конференции. «Мы решительно протестовали перед комитетом и потребовали удаления (рекомендации)», – добавил главный представитель правительства.

В докладе комиссии ООН говорится, что японский закон, который позволяет становиться императором только потомкам мужского пола по отцовской линии императорской семьи, «противоречит целям и задачам Конвенции (о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин)».

«Наследование императорского престола – это вопрос, который затрагивает основы нации, и комитету нецелесообразно рассматривать Закон об императорском доме в свете цели съезда», – заявил Хаяси.

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