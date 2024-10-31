Исиба пообещал сделать рост заработной платы главным приоритетом

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Токио, 30 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что его администрация будет работать над ростом заработной платы как над главным приоритетом.

«На этих всеобщих выборах звучали настойчивые призывы к повышению заработной платы», – отметил Исиба на заседании правительственного Совета по реализации новой формы капитализма в тот же день.

На встрече правительство заявило, что проведёт переговоры между представителями правительства, трудящихся и руководства для обсуждения цели повышения средней минимальной заработной платы в стране до 1500 йен к концу 2020-х годов.

Однако Токура Масакадзу, председатель Федерации бизнеса Японии (Кэйданрэн), сказал после встречи, что некоторые люди окажутся на улицах, а предприниматели будут бороться, если политика будет «слишком грубой». «Правительству, трудящимся и руководству важно хорошо обсудить и поставить сложную цель», – добавил Токура.

Глава Японской торгово-промышленной палаты Кобаяси Кэн выразил сомнение в том, что цель повышения средней минимальной заработной платы до 1500 йен достижима в течение этого десятилетия.

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