Банк Японии сохраняет денежно-кредитную политику без изменений

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Токио, 31 октября (Jiji Press). Банк Японии на двухдневном заседании политического совета, которое завершилось 31 октября, принял решение оставить свою денежно-кредитную политику неизменной в условиях неопределённости относительно зарубежных экономик и финансовых рынков.

Девять членов правления Банка Японии единогласно проголосовали за сохранение политики, направленной на поддержание необеспеченной ставки колл-овернайт на уровне около 0,25%. Ставка политики была повышена с предыдущего диапазона около нуля до 0,1% в решении, принятом в июле.

Центральный банк «должен уделять должное внимание будущему развитию зарубежных экономик, в частности экономики США, а также развитию финансовых рынков и рынков капитала», говорится в последнем квартальном отчете банка «Прогноз экономической активности и цен», опубликованном в четверг.

В своём отчёте Банк Японии пересмотрел свой прогноз роста базового индекса потребительских цен в стране на 2025 финансовый год до 1,9% с 2,1% в предыдущем прогнозе, объявленном в июле, что отражает падение цен на сырую нефть и другие ресурсы.

Между тем, Банк Японии сохранил свой прогноз роста базового индекса, который не учитывает часто волатильные цены на свежие продукты питания, на уровне 2,5% на 2024 финансовый год и 1,9% на 2026 финансовый год, сохранив свою точку зрения, что целевой показатель инфляции в 2% будет достигнут устойчивым и стабильным образом в период до 2026 финансового года.

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