КНДР заявила об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты

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Сеул, 1 ноября (Jiji Press) -- Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Главное управление ракетных войск КНДР успешно провело первое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19» 31 октября. Предполагается, что ракета работает на твердом топливе и считается «окончательной версией» МБР, которая будет использоваться вместе с существующей «Хвасон-18».

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший при запуске, выразил «большое удовлетворение» и заявил, что это «продемонстрировало миру необратимость нашего гегемонистского положения».

По данным ЦТАК, ракета пролетела около 1000 километров за 86 минут, достигнув максимальной высоты 7687,5 километров. Запуск был произведен по крутой траектории, но при обычном угле запуска дальность полета может превысить 15000 километров, что позволяет достичь всей территории США.

На фотографиях, распространенных ЦТАК, видно, что ракета поднимается с характерным для твердотопливных ракет юбкообразным пламенем. Твердотопливные ракеты позволяют осуществлять более быстрый «внезапный запуск» по сравнению с жидкостными, требующими времени для заправки.

Особенностью «Хвасон-19» является закругленная головная часть по сравнению с «Хвасон-18», которая запускалась трижды в 2023 году. Старший научный сотрудник правительственного южнокорейского Института объединения Хон указывает на возможность размещения нескольких боеголовок и не исключает дополнительных испытательных запусков.





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